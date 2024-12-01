برعاية المدير العام للتعليم بجدة بدأت إدارة الموارد البشرية، اليوم، تنفيذ البرنامج التدريبي المركزي «التمكين المتقدّم للتعليم والتعلّم وفق منهج STEM» الذي يستضيفه تعليم جدة ويستمر خمسة أيام بمقرّ بيت الطالب.

واستهلّ البرنامج أعماله بعرض موجز عن البرنامج التدريبي المركزي، وأهدافه وفئاته المستهدفة من المعلمين والمعلمات، إلى جانب استعراض مضامينه وجدوله الزمني، قدمته مشرفة العموم بوزارة التعليم هدى الخبتي، تلاه كلمة مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، أوضح فيها أن برنامج التمكين الإبداعي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات لدى الطلبة، وإعدادهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في سوق العمل المستقبلي، من خلال منهجية STEM الذي يركز على دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وأشار الغامدي إلى أنّ البرنامج يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بأهمية البرنامج والأثر الذي سيحدثه لدى الطلاب والطالبات من خلال تعميمه على جميع المناطق، بتدريب نخبة من الخبراء؛ ليكونوا مدربين مركزيين يقومون بتدريب زملائهم في مختلف مناطق المملكة.

بعد ذلك انطلق البرنامج في مرحلته الأولى، التي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بجدة بعنوان «التدريب المركزي» ويستمر خمسة أيام، إذ سيتم في الأيام الثلاثة الأولى تقديم البرنامج التدريبي التأسيسي (التدريس وفق STEM) للتعريف بمفهوم ومهارات ومشاريع تعليم STEM، فيما سيتم في آخر يومين تنفيذ ورش تطبيقية حول تخطيط دروس المنهج وإعداد الأنشطة، وبناء وتقييم المشاريع وفق منهجية STEM.

يذكر أن البرنامج سيتم تنفيذه من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تتضمن التدريب المركزي، والمرحلة الثانية تدريب المدربين في الإدارات التابعة للإدارات العامة في المناطق، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تدريب المعلمين. ويهدف البرنامج لتأهيل 85 مدرّباً مركزياً من 15 إدارة تعليمية بالمملكة لتطوير أداء المعلمين والمعلمات في تدريس العلوم والرياضيات كمنهج متكامل وفق منهجيّة STEM.