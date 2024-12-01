استقبل قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة الملكية، صباح اليوم (الأحد)، ركابه عبر ثلاث مسارات تم تشغيلها من أصل ستة مسارات.

وشملت مسارات القطار الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، المسار الأول «الخط الأزرق» محور العليا - البطحاء، والمسار الرابع «الخط الأصفر» محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس «الخط البنفسجي» محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاثة بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل، وسيتم تشغيل المسار الثاني «الخط الأحمر» محور طريق الملك عبدالله والمسار الخامس «الخط الأخضر» محور طريق الملك عبدالعزيز في 15 ديسمبر، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث «الخط البرتقالي» محور طريق المدينة المنورة في 5 يناير، وبذلك يكون جرى تشغيل جميع مسارات القطار الستة.

كما ستستقبل المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء الركاب قبل نهاية العام الحالي وتشمل محطات وزارة الداخلية، قصر الحكم، سليمان الحبيب، المروج، المربع، الورود 2، بنك البلاد، حي الملك فهد، مكتبة الملك فهد، المتحف الوطني، البطحاء، العزيزية، وكذلك الأمر مع محطة النسيم على المسار السادس «الخط البنفسجي» محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق «درب» المتوفر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة أو الشراء المباشر عبر شبّاك التذاكر وأجهزة البيع من المحطات، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للنقل العام على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.