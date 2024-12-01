وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى دولة الكويت، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ليرأس وفد المملكة في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الكويت الدولي أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما كان في استقبال ولي العهد، ولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وفي قاعة التشريفات الأميرية في المطار صافح سمو أمير دولة الكويت أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي، فيما صافح سمو ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي الكويتي.

وقد اصطحب سمو أمير دولة الكويت، سمو ولي العهد إلى قصر بيان (مقر القمة).

ويضم الوفد الرسمي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويضم الوفد المرافق سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.