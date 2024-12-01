التقى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بمكتبه مدير قسم الغابات بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة عسير عادل عبدالله الأحمري وفريق العمل المرافق.

وفي البداية رحب المحافظ بفريق العمل متمنياً التوفيق للجميع، ونوه القرقاح بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.

وجرى خلال اللقاء استعراض المراحل التي مر بها مشروع إعادة تأهيل مواقع الغابات المختلفة في بيئات المملكة (مشروع المدرى) والمسارات المتبقية، كذلك شملت المناقشات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في حماية المراعي وتنمية الغطاء النباتي في الأراضي الرعوية عبر برامج التشجير وتعزيز دوريات المراقبة والحماية لضمان الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومعالجة التحديات التي تعترض المشروع.