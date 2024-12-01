سلَّم سفير خادم الحرمين ‏الشريفين لدى جمهورية الكاميرون إبراهيم الغامدي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة العربية السعودية لدى ‏جمهورية الكاميرون لرئيس جمهورية الكاميرون بول بيا.ونقل السفير الغامدي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز له، وتمنياتهما لحكومة وشعب الكاميرون دوام التقدم ‏والازدهار.‏