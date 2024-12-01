كشفت المملكة العربية السعودية، أمس، جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يقام تحت شعار (بطبيعتنا نبادر)، يومي 3 - 4 ديسمبر 2024م، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في العاصمة الرياض.ويجمع المنتدى، نخبة من القادة العالميين، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الشركات؛ بهدف إجراء نقاشات واسعة وتسريع وتيرة العمل للتصدي للتحديات المناخية والبيئية العالمية.ويتضمن منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024م، عدداً من الجلسات الوزارية، والكلمات الرئيسية، وجلسات النقاش، إضافة إلى حوارات تشهد مشاركة مجموعة من أهم الشخصيات القيادية.وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى كلاً من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الرابع لجمهورية السنغال ماكي سال، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والأمين العام الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة إيرليكويد فرانسوا جاكو، والمدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الدكتورة جريتيل أغيلار.وسيشهد المنتدى مشاركة مجموعة من أهم الخبراء من المؤسسات الأكاديمية العالمية والمنظمات المعنية بالبيئة، بما في ذلك البنك الدولي، واتفاقية الأراضي الرطبة؛ بهدف تقديم وجهات نظر متنوعة بشأن آليات تعزيز العمل المناخي والبيئي.وتغطي نقاشات المنتدى خمسة محاور رئيسية: استصلاح الأراضي من أجل عالم أفضل، والابتكار في مجال طاقة يسهم في خفض الانبعاثات، وتمويل رحلة الانتقال الأخضر لدعم سبل العيش المستدامة، ودور الحلول الطبيعية في تمكين المجتمعات من التكيّف مع تغيّر المناخ، وحماية التنوع البيولوجي: ركيزة أساسية لتعزيز التكيف مع تغير المناخ.وتعكس هذه المحاور مستوى الترابط الكبير بين التحديات المناخية والبيئية العالمية والتزام المملكة العربية السعودية بتطوير حلول عملية وتعاونية شاملة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، إضافة إلى أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يوفر جناح مبادرة السعودية الخضراء ضمن المنطقة الخضراء بالتزامن مع مؤتمر الرياض COP16 للزوار تجارب تفاعلية مصممة؛ بهدف تعزيز مستويات المعرفة البيئية. يومياً من 9:00 صباحاً إلى 7:00 مساءً طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16، باستثناء يومي 3 و4 ديسمبر القادمين، يرحّب المعرض المصاحب للمنتدى بالزوار ويتيح لهم فرصة التجول في خمس مناطق تسلّط الضوء على نهج المملكة العربية السعودية في مجالات خفض الانبعاثات، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية الطبيعة، وتعزيز الاستدامة، وبناء مستقبل مستدام.يشهد جناح مبادرة السعودية الخضراء هذا العام، إضافة منطقة مخصصة للأطفال، صُممت بهدف تشجيع الأطفال والشباب في المملكة على الإسهام في جهود حماية البيئة.وبعد إطلاقها الناجح بالتزامن مع مؤتمر COP28، تعود حوارات مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة نخبة من خبراء المناخ من المملكة والعالم؛ بهدف تقديم معلومات قيّمة وإجراء نقاشات واسعة تتناول أهم الابتكارات وآخر الاتجاهات في مجال الاستدامة.ومن المقرر تنظيم الحوارات لمدة 30 دقيقة يوميّاً في جناح مبادرة السعودية الخضراء خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 ديسمبر في تمام 3:00 مساءً، إذ سيتم طرح مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة، والاستخدام المستدام للأراضي، وتمكين الشباب في مجال العمل المناخي.