أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي، واوضح البيان أن كلاً من/‏‏ محمد ظافر ثامر العمري، وعبدالله خضر عبدالله الغامدي - سعوديي الجنسية -، أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة، وحيازة الأسلحة، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكراً لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب.وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين أمس (السبت) بمنطقة الرياض.