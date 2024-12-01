يبدأ قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض صباح اليوم استقبال ركابه، حيث تنطلق عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات، وهي: المسار الأول «الخط الأزرق» محور العليا - البطحاء، و المسار الرابع «الخط الأصفر» محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس «الخط البنفسجي» محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، وذلك بعد تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح القطار الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446 الموافق 27 نوفمبر 2024.

وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاثة بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1446 الموافق 15 ديسمبر 2024 تشغيل المسار الثاني «الخط الأحمر» محور طريق الملك عبدالله، والمسار الخامس «الخط الأخضر» محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث «الخط البرتقالي» محور طريق المدينة المنورة في تاريخ 5 رجب 1446 الموافق 5 يناير 2025، وبذلك يكون قد جرى تشغيل جميع مسارات القطار الستة بمشيئة الله.

يشار إلى أن المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء ستفتح أبوابها أمام الركاب قبل نهاية هذا العام 2024 بمشيئة الله، وهي محطات: محطة وزارة الداخلية، محطة قصر الحكم، محطة سليمان الحبيب، محطة المروج، محطة المربع، محطة الورود 2، محطة بنك البلاد، محطة حي الملك فهد، محطة مكتبة الملك فهد، محطة المتحف الوطني، محطة البطحاء، محطة العزيزية، وكذلك الأمر مع محطة النسيم على المسار السادس «الخط البنفسجي» محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.