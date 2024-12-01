حددت لائحة الوظائف التعليمية المعدلة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية، الأنصبة التعليمية للحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات.وبيّنت اللائحة، أن للمعلم الممارس 24 حصة صفية وللمعلم المتقدم 22 حصة صفية وللمعلم الخبير 18 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم ممارس 18 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم متقدم 16 حصة صفية ولمعلم التربية الخاصة في رتبة معلم خبير 14 حصة صفية، مشيرةً إلى أنه يجوز لوزارة التعليم وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية ووفقاً لشروط وضوابط تضعها تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقررة بإكمال هذا النصاب في أقرب مدرسة داخل المدينة التي فيها مقر عمله. وأكدت اللائحة أنه يحق للوزارة - عند الحاجة ووفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية - أن تكلّف من استوفى نصابه من الحصص المقررة بحصص زائدة بعد موافقته، ويصرف له عن ذلك مكافأة بناء على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت أن يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية، والمشاركة في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة على أن تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها.