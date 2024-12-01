تنطلق اليوم (الأحد) أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ45 التي تعقد في الكويت، بحضور قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم إلى جانب الكويت كلاً من السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتعد هذه القمة الخليجية هي السابعة التي تعقد بالكويت منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981، وتتصدر جدول أعمالها متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات وخصوصاً تلك التي تهم المواطن الخليجي.

وتنعقد القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وخصوصاً الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية خصوصاً، إضافة إلى المستجدات في لبنان والسودان، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.