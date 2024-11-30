برعاية الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم الجمعية حفل الزواج الجماعي بنسخته الـ13 لـ106 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة، يوم الثلاثاء القادم في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء المجلس، وكبار الداعمين والمدعوين، وأقارب العرسان.

وقدم المهندس المطوع الشكر لأمير منطقة الرياض لرعاية وتشريف حفل الزواج الجماعي في «حركية» وحرصه على تلمس احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وعموم المستفيدين من القطاع غير الربحي من أبناء وبنات الوطن، وتلبية رغباتهم ودعمه المستمر لبرامج الجمعية لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم في المجتمع بمختلف المسارات.

وأضاف المطوع أن برنامج الزواج الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يأتي انطلاقاً من اهتمام الجمعية بدعم المستفيدين، وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع وتحقيق رغباتهم في الزواج، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الاهتمام بمستفيدي القطاع غير الربحي.

وبين أن «حركية» تسعى من خلال حفلات الزواج الجماعي، إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المقبلين على الزواج مالياً وتمكينهم من توفير متطلبات الزواج، إضافة إلى مساعدتهم عينياً من خلال الإسهام بتأثيث المنزل، وتوفير الأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن الزواج يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى حاجتهم إلى شريك يقوم بمساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة وإشعارهم بالاندماج الكامل في المجتمع، ونظراً لرغبة كثير منهم في الزواج، فقد أقرّت الجمعية حفل الزواج الجماعي الذي يُقام سنوياً لتحقيق أمنياتهم، حيث تقيم الجمعية حفلاً للرجال وآخر للنساء، بعدد من الفقرات فرحاً وابتهاجاً بهذه المناسبة.

وأكد المطوع أن «حركية» تحرص على تنظيم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، للتعرف على واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم في تكوين أسرة مثالية، إضافةً إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها وأهم العوامل لإنجاح الزواج.