اختتم الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024، المقام في تركيا من 26 إلى 30 نوفمبر بمشاركة أكثر من 90 دولة حول العالم، بتحقيق كل من الجوهرة بنت سعود القحطاني، وأسيل بنت عبدالعزيز الجاسر المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في أول مشاركة لهما ضمن فئة مهندسي المستقبل.

وتأتي هذه المسابقة العالمية التي تستهدف إظهار إبداعات الشباب باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي بالشراكة بين كل من وزارة التعليم، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، وأكاديمية طويق، وشركة تطوير لتقنيات التعليم.

وفي حديث للجوهرة وأسيل أكدتا أن هذا المنجز المشترك قد تم العمل عليه طوال عدة أشهر من خلال معسكر مكثف في مقر أكاديمية طويق، وتم بناء الروبوت باستخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميمه وصناعته، واستخدام عدد من المستشعرات المتقدمة المرتبطة بالكاميرا وتقنيات الرادار، وجاء تطبيق المشروع وفق ضوابط WRO.

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024 بـ 15 فريقًا ينافس فيها 30 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة بقيادة 11 مستشارًا و15 مدربًا تقنيًا، وجاءت المسابقة بعدد من المجالات وهي: مهام الروبوت، رياضة الروبوت، مبدعو المستقبل، مهندسو المستقبل.

يذكر أن WRO هي مسابقة تقنية عالمية تُقام سنويًا بمشاركة مختلف الفئات السنية من جميع أنحاء العالم، وقد أقيم المعسكر المكثف للمشاركين في أكاديمية طويق الذراع التدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف تطوير قدرات الطلاب الإبداعية والتصميمية وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات من خلال المسابقات والأنشطة المتعلقة بالروبوت التي تتماشى مع الخطط التعليمية.