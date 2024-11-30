كرَّم وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور محمد المومني المذيع السعودي هاني الحجازي كنموذج للمذيع الشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان.

وسبق لهاني الحجازي أن عمل مذيعاً في المجال الاجتماعي في مجموعة «MBC»، ثم قدم برنامج «الكوتش» عبر شبكة قنوات «PRO SPORTS»، وبرز في تقديم برنامج «كورة» على قناة روتانا خليجية، ثم انتقل بعدها للعمل في شبكة قنوات «الشرق» للأخبار شريك «بلومبرغ» العالمية كمذيع سياسي، مقدماً تغطيات مباشرة تواكب الأحداث حول العالم وتغطي النزاعات والحروب، إضافة لعدة برامج استضاف فيها كوكبة من المسؤولين وصُنّاع القرار على مستوى العالم.

وقدَّم الحجازي نفسه كنموذج للمذيع الشامل، حيث جمع بين مختلف مجالات التقديم التلفزيوني في عدة قنوات ومؤسسات إعلامية رائدة، فهو المذيع الوحيد الذي عمل في أكبر ثلاث مؤسسات إعلامية بالشرق الأوسط، وهي مجموعة «MBC»، ومجموعة روتانا، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG).