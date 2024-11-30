أكملت جامعة الملك عبدالعزيز استعداداتها كافة لإطلاق فعاليات مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل؛ لتحفيز المواهب الطلابية في مجال الأفلام وتطويرها، وتعزيز التفاعل والترابط الطلابي، ومد الجسور بين صناع الأفلام والأكاديميين والمنتجين.

ويهدف المهرجان، الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من كلية الاتصال والإعلام بالجامعة، لإبراز الهوية الفنية والثقافية السعودية، بمشاركة جامعات الملك فيصل، والطائف، وأم القرى، وعجمان، وجازان، والملك خالد، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، والأمير سلطان، والجامعة الإسلامية، وكلية جدة العالمية، وتحتضنه قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

ويستقطب طلبة الجامعات، وأكاديميي ومحترفي صناعة الأفلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية؛ متضمنًا 6 جلسات حوارية، و16 ورشة عمل متخصصة، وورش عمل متخصصة مقدمة من (MBC Academy)، يرأسها ويقدمها ويشارك فيها خبراء وأكاديميون في مجال صناعة الأفلام والتمثيل السينمائي وفن الإضاءة وإنتاج وإخراج الأفلام الروائية والوثائقية، و44 عرضًا لأفلام روائية ووثائقية ورسوم متحركة، ويصاحبه تبادل مذكرات التفاهم مع الجمعيات الثقافية والفنية، ومعرض يضم أكاديميات وشركات إنتاج.

ويسعى مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن يكون منصة حاضنة للإبداع السينمائي الطلابي وتعزيز ريادة المملكة في مجال صناعة الأفلام، وصناعة الروابط بين صناع الأفلام والمنتجين وتشجيع التفاعل الثقافي والأكاديمي، لتشمل منافساته المستقبلية الجامعات الخليجية والعربية.