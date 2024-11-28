رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني، الذي ينظمه برنامج التطوير بالوزارة، بحضور قيادات الوزارة من مدنيين وعسكريين، بهدف تهيئة القادة للتحول ودعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول بالوزارة.

وألقى المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل فواز المسعد، كلمة ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني للملتقى، منوهاً بدور القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التغيير، مشيراً إلى أهمية التحول ودور القيادة في إنجاح رحلة التطوير.

عقب ذلك ألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر القناوي، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن التحول في القطاع الصحي ليس مجرد مبادرة عابرة، بل رحلة طويلة مبنية على سنوات من الخبرة والتجارب، مشيداً بما قام به برنامج التطوير من تخطيط وتفعيل المبادرات النوعية والجهود الكبيرة للتمهيد لمرحلة التحول، متطلعين للعمل سوياً لتحقيق مستهدفات برنامج التطوير الإستراتيجية.

فيما استعرض رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء ركن صالح الحربي، في كلمته، التحديات التي واجهتها الوزارة عبر مراحل مختلفة، معبّراً عن تطلّع الوزارة إلى استمرار عملية التطوير في وزارة الحرس الوطني، مشيراً إلى أن مقياس الاندماج والتنسيق والتكامل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني في أعلى مستوياته.

بعد ذلك شاهد وزير الحرس الوطني والحضور عرضًا مرئيًا يستعرض إستراتيجية وزارة الحرس الوطني.

يذكر أن الملتقى تضمن جلسات تفاعلية تناولت الرسائل الرئيسية لرؤية الوزارة، إلى جانب استعراض تفاصيل خطة التحول المرتقبة، مع التركيز على تعزيز دور القادة في قيادة التغيير وضمان تحقيق أهداف التحول.