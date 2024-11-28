استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، في مكتبه بالرئاسة العامة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي.

وقد أطلع مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان، المفتي ونائبه على التقرير الختامي لمبادرة الشريعة والحياة التي نظمها الفرع أخيراً، وأثنى سماحته على ما يقدمه الفرع من جهود ومبادرات، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

فيما أشاد بالمبادرة وبالجهود والأعمال التي يقوم بها الفرع، مثمناً لمدير الفرع والعاملين فيه جهودهم المستمرة، مؤكداً حرص المفتي على المبادرات والندوات لتقديم العلم الشرعي من مصادره السليمة وتيسير وصول خدمات الرئاسة لجميع الشرائح المستهدفة.