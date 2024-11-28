فازت 4 جهات حكومية من المملكة، بجوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وحققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة أفضل وزارة عربية، بينما حصدت مبادرة «سلامة المنتجات» من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جائزة أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، فيما فاز مشروع «الواحات الصناعية» من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ونال مدير عام مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر، جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية.

وقام بتكريم الفائزين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي، خلال الحفل الذي أقيم اليوم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة حيث شهد الحفل تكريم 23 فائزًا من النماذج العربية الريادية التي قدمت مبادرات ومشاريع ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات.