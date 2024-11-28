وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 162 التحضيري للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الكويت الدولي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ويناقش الاجتماع الوزاري التحضيري جدول أعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها يوم الأحد القادم في مدينة الكويت، بحضور أصحاب الجلالة وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.