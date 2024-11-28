أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستّة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة:
من تاريخ 1 ديسمبر 2024م
المسار «الأزرق»: محور شارع العليا – البطحاء
المسار«الأصفر»: محور طريق مطار الملك خالد الدولي
المسار «البنفسجي»: محور طريق الشيخ حسن بن حسين
من تاريخ 15 ديسمبر 2024م
المسار «الأحمر»: طريق الملك عبدالله
المسار «الأخضر»: طريق الملك عبدالعزيز
من تاريخ 5 يناير 2025م
المسار «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة
إبتداءً بـ 3 مسارات.. الإعلان عن مواعيد تشغيل قطار الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستّة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة: