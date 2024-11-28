أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستّة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة:



من تاريخ 1 ديسمبر 2024م



المسار «الأزرق»: محور شارع العليا – البطحاء



المسار«الأصفر»: محور طريق مطار الملك خالد الدولي



المسار «البنفسجي»: محور طريق الشيخ حسن بن حسين



من تاريخ 15 ديسمبر 2024م



المسار «الأحمر»: طريق الملك عبدالله



المسار «الأخضر»: طريق الملك عبدالعزيز



من تاريخ 5 يناير 2025م



المسار «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة



