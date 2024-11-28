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«عكاظ» (الرياض)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستّة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة:

من تاريخ 1 ديسمبر 2024م

المسار «الأزرق»: محور شارع العليا – البطحاء

المسار«الأصفر»: محور طريق مطار الملك خالد الدولي

المسار «البنفسجي»: محور طريق الشيخ حسن بن حسين

من تاريخ 15 ديسمبر 2024م

المسار «الأحمر»: طريق الملك عبدالله

المسار «الأخضر»: طريق الملك عبدالعزيز

من تاريخ 5 يناير 2025م

المسار «البرتقالي»: محور طريق المدينة المنورة