زار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس (الأربعاء)، مركز الدرعية لفنون المستقبل، أول مركز متخصص لفنون الوسائط الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الهادف إلى دمج التكنولوجيا بالابتكار لدعم تطور الفنون محلياً وعالمياً.وتجول خلال زيارته للمركز في المعرض الافتتاحي للمركز بعنوان «ينبغي للفن أن يكون اصطناعيّاً: آفاق الذكاء الاصطناعي في الفنون البصرية»، الذي يستمر حتى 15 فبراير 2025، مبرزاً تأثير الذكاء الاصطناعي على الفنون، بمشاركة فنانين عالميين وإقليميين، إضافة إلى تسليط الضوء على إبداعات سعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في المشهد الفني العالمي.ويوفر مركز الدرعية لفنون المستقبل أنشطة ومعارض فريدة ومبادرات تفاعلية مع الجمهور، مع التركيز على تمكين الفنانين والباحثين ومتخصصي التكنولوجيا من داخل المنطقة وخارجها، في بيئة إبداعية مجهزة بأحدث المختبرات والاستوديوهات الرقمية ومساحات العرض المبتكرة، مما ينسجم مع الجهود المبذولة في توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع.