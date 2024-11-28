استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، ونائبه الدكتور مشعل فهم السلمي، كلاً على حدة بمقر مجلس الشورى، وفد أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة ديلفين برونك، وسفراء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.ورحب رئيس مجلس الشورى، ونائبه، بالوفد، مشيراً، خلال الاستقبال إلى أهمية العلاقات والشراكة الإستراتيجية؛ التي تجمع المملكة ودول الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة.