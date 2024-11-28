التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وزير الصحة في جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور علي حاج آدم أبوبكر، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024م، في مدينة الرياض.وبحث الجانبان، خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات المطروحة في المؤتمر.وأشاد وزير الصحة الصومالي، بالمستوى المهني المبهر الذي ظهرت به جلسات المؤتمر العلمية، التي سوف تصب لصالح خدمة حالات التوائم الملتصقة.