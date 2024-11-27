‏التقى محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، بمقر المحافظة اليوم، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي خلال زيارتها محافظة خليص، حيث اطلع السلمي خلال اللقاء على مشروع التحول في منظومة حوكمة مكاتب التعليم الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ التمكين للمدارس، ورفع جودة التعليم العام وتحسين مخرجاته، والتركيز على المدرسة في عمليات التحول المؤسسي، وتحقيق الجودة، والكفاءة التنظيمية وتوزيع وإدارة الاحتياج، مع ضمان ديمومة الخدمة والمرونة، وبما ينعكس أثره على العملية التعليمية.

كما اطلع وكيل محافظة رابغ مشعل بن أيمن بن مبيريك، خلال لقائه بمساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة طواشي بن يوسف الكناني اليوم، على نسخة مماثلة لمشروع التحول في منظومة حوكمة مكاتب التعليم.