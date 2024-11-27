تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونيابة عنه، دشن محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي اليوم (الأربعاء) أعمال المؤتمر الصحي الدولي الأول للجودة والتميز المؤسسي الذي ينظمه تجمع جدة الصحي الثاني في فندق الرتزكارلتون على مدى يومين.

ودشن محافظ جدة مشروع الصيدلية الافتراضية، وهي فكرة اعتمدتها وزارة الصحة ضمن الأفكار الإبداعية التي توائم ما تم تحقيقه خلال ملتقى الصحة الذي عقد أخيرا لتكون أول صيدلية افتراضية على مستوى التجمعات، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية مبتكرة وسهلة الوصول للمواطنين.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتميز المؤسسي بتجمع جدة الصحي الثاني ورئيسة لجان المؤتمر الدكتورة داليا رضا خليل أن المؤتمر بمثابة حاضنة لتبادل الخبرات ومحطة سوف نفخر بحول الله بمخرجاتها في المستقبل القريب، مبينة أن هذه التظاهرة الصحية تحظى بمشاركة 20 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، ويحضرها نحو 2000 مهتم ومتخصص في الشأن الصحي، فيما يناقش 22 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها عبر الندوات المصاحبة سُبل تعزيز الرعاية الصحية التي تجعل الإنسان على هرم الأولويات، وبناء نُظم صحية مرنة عبر ابتكارات في مجالات الاستدامة، يضاف إلى ذلك استعراض أبرز ممكنات وممارسات الجودة والابتكار المؤسسي.

وأضافت، يأتي انعقاد هذا المؤتمر ليعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الصحي، ويتواءم ومستهدفات رؤية 2030، الداعمة لكل ما من شأنه التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين.

ونوهت الدكتورة داليا خليل إلى أن المؤتمر يحتضن معرضاً رقمياً تفاعلياً يقدم للزوار والمهتمين تجربة ثرية في جوانب الرعاية الصحية والتميز المؤسسي.

وفي ختام حديثها قالت: «نثمن عالياً لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر ونرفع أسمى آيات الشكر لنائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي في المحافظة والشكر موصول على تشريف حفلنا».

ويسلط المؤتمر الضوء على آليات تعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع معايير الجودة، وتمكين قطاعات متعددة من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل مستدام ومزدهر في ظل المشاركة الواسعة التي تدعم رحلة التحول وتحقيق التميز المؤسسي، ويقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب بتقنيات رقمية يستعرض أحدث الابتكارات والمشاريع المتعلقة بالجودة والتميز المؤسسي، ويتيح للزوار تجربة تفاعلية غنية تواكب التطورات الرقمية الحديثة، كما حصل على شهادة موسوعة «غينيس» بعد أن حقق المؤتمر رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد حضور لجلسات الأبحاث العلمية، وذلك تأكيدا على التزام المملكة بتعزيز البحث والابتكار كركيزة أساسية للتميز المؤسسي والتنمية المستدامة، كما سوف تقام ورش عمل ومحاضرات تعليمية تعزز الجودة والتميز المؤسسي، والقيادة الإستراتيجية في الرعاية الصحية مواجهة التحديات وتحقيق التميز في المنشآت الصحية، كذلك إتقان مؤشرات الأداء تحقيق التميز من خلال مقاييس فعالة يتم فيها الانتقال من النظرية إلى الممارسة، أيضاً تنفيذ حلول الرعاية الصحية المرتكزة على الإنسان، بالإضافة إلى بناء نظم صحية مرنة وابتكارات في مجال الاستدامة وتهدف جميعها إلى تعزيز الأداء لتحقيق النجاح المؤسسي.