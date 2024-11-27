محمد الجدعان: الإصلاحات الهيكلية تجاوزها الاقتصاد.. والإنفاق المستدام يرفع جودة الخدمات

فيصل الإبراهيم: نمو الأنشطة غير النفطية إلى 52% من الناتج المحلي دليل على تقدم رؤية 2030

أحمد الراجحي: تحقيق مستهدف البطالة قبل الموعد بـ 6 سنوات وإعادة تصميم 152 برنامجاً لدعم المواطنين

انطلقت أعمال ملتقى ميزانية 2025 بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على النجاحات المحققة في إطار رؤية 2030 والإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية في المملكة.

وزير المالية محمد الجدعان أكد أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 هو المحافظة على مالية عامة مستدامة. وقال: «تجاوزنا إصلاحات الرؤية الهيكلية التي وصفها البعض بالمؤلمة، والتي كانت تهدف إلى دعم المالية العامة للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن الفرق بين الأمس واليوم هو أن الإنفاق مستمر لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مشيرًا إلى أنه في الماضي تم بناء بنى تحتية غير مستدامة، بينما يركز العمل اليوم على القطاعات التي لديها فرص نمو أعلى بكثير. وأكد الجدعان أن الإنفاق المستدام مكن السعودية من تقديم خدمات أجود ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مشددًا على أن المالية العامة مهما كانت قراراتها صعبة أحيانًا إلا أنها في مصلحة المواطن.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أوضح أن رؤية 2030 تتقدم بخطى ثابتة في عامها الثامن، وأن أحد أهدافها الرئيسية هو إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى نمو الأنشطة غير النفطية في فترة وجيزة لتصبح 52% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا التطور هو أكبر دليل على نجاح الرؤية. كما شدد على أن عوائد الاستثمار في القطاعات العسكرية تحمل أبعادًا إستراتيجية واقتصادية على المدى البعيد، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية لخلق المزيد من الفرص.

في الجلسة الثانية من الملتقى، التي جاءت بعنوان: «الميزانية في دعم الخدمات الأساسية»، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن نسبة البطالة الكلية في المملكة بلغت 3.10%، وأن مستهدف الرؤية الخاص ببطالة السعوديين تم تحقيقه حيث وصلت إلى 7.1% قبل الموعد المحدد بـ 6 سنوات. وأضاف الراجحي أن الوزارة نفذت إستراتيجية سوق العمل بنسبة 84% خلال أربع سنوات، وتعمل حاليًا على إستراتيجية جديدة لنقل السوق السعودية إلى العالمية. وأكد الراجحي أنه بقيمة 120 مليار ريال، تم إعادة تصميم 152 برنامجًا لدعم المواطنين في المملكة.

وزير التعليم يوسف البنيان استعرض خلال الملتقى أبرز إنجازات الوزارة لعام 2024، مشيرًا إلى العمل على أربع ركائز أساسية، أبرزها إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وتدعيم المعهد المهني لتطوير المعلمين. وأكد أنه بتكلفة بلغت أكثر من ملياري ريال، تم بناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروعًا تعليميًا. وأشار إلى تصنيف ثلاث جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، وابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، مع ارتفاع نسبة الموهوبين بأكثر من 10%.

ملتقى ميزانية 2025 يعكس التزام المملكة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية 2030، ويبرز جهودها في تعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاعات غير النفطية لدفع عجلة التنمية المستدامة.