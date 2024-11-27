كشفت وزارة المالية في بيانها النهائي للميزانية العامة للدولة 2025، عن العديد من المشاريع والبرامج المتوقع عملها خلال العام القادم لمختلف القطاعات، إذ يتم العمل على إضافة شركتين كبريين أجنبيتين في السوق السعودية بنهاية العام القادم، ليصبح الإجمالي 8 شركات مليارية.وستعمل السعودية في مجال الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار على تصنيع وإطلاق قمر صناعي سعودي، لدراسة طقس الفضاء، ضمن مهمة «أرتيمس2» لاستكشاف القمر.وبينت وزارة المالية، أنه في مجال النقل والخدمات اللوجستية سيتم زيادة عدد الناقلات الجوية الوطنية بتصريح ناقل وطني جديد في الدمام وتشغيل طيران الرياض، إضافة إلى تدشين عدد من صالات السفر في عدد من المطارات الدولية بالمملكة «الجوف، الباحة، الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز».أعلنت وزارة المالية، أنه في المجال الرياضي، سيتم العمل على رفع معدل الحضور الجماهيري إلى 2.49 مليون في مباريات دوري المحترفين السعودي، للمساهمة في جعله ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، مع زيادة عدد الأندية المفعلة للرياضات المختلفة وعددها 126 نادياً لتصبح 130 نادياً على الأقل بنسبة زيادة 3% عن الموسم السابق.وعن الفرص الوظيفية كشفت الوزارة، أنه يتم العمل على استهداف توفير فرص عمل لأكثر من 400 ألف شخص في قطاعات حيوية، وتقديم الخدمات لأكثر من 170 ألف منشأة، والوصول إلى 2.3 مليون مستفيد من خلال برامج التدريب والتمكين لصندوق تنمية الموارد البشرية في جميع مناطق المملكة.وعن البرامج المتوقعة العام القادم في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، يتم العمل على تطبيق استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في السعودية؛ لتحقيق التوازن الفعال بين تجربة المسافر والامتثال الضريبي.أظهر بيان الميزانية لعام 2025، أنه يتم العمل على خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد للدعم السكني من خلال منتجات سكنية متنوعة، بالإضافة إلى توفير 80 ألف وحدة سكنية وأرض مطورة بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة.يتم العمل على إصدار مشروع نظام حماية المستهلك بهدف تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.وسيتم العمل على استبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من البترول والغاز باستبدال 100% من إنتاج 2024، من البترول الخام والمكثفات وإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.وفي ما يختص في مجال الإعلام، سيتم عقد شراكة مع الصين (مسرعة أعمال) بهدف مساعدة رواد الأعمال في قطاع الإعلام من خلال توفير الموارد والإرشاد، وتبادل الخبرات بين البلدين، وإنتاج فيلم «المملكة في 2024»، وهو فيلم وثائقي يعرض نهاية كل عام، ويهدف إلى سرد الإنجازات والأحداث والمشاريع التي تركت أثراً كبيراً في حياة السعوديين خلال العام.