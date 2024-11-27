رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات، بالإمارة، أمس، الاجتماع الدوري للمحافظين ورؤساء المراكز، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني، والوكلاء المساعدين، ‏ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.واطلع أمير تبوك، في بداية الاجتماع، على تقارير سير العمل في المحافظات والمراكز، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين ورؤساء المراكز في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة، وتلمس حاجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم، وخدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، وأهمية مراعاة الظروف المناخية، خصوصاً مع تدني درجات الحرارة، التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين، وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية.وأشار أمير تبوك، إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 (نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا)، وبإشراف مباشر ودعم ومتابعة ولي العهد، وكذلك وجود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ما يتطلب التعاون وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.يذكر، أن الاجتماع ناقش النقاط المدرجة على جدول الأعمال، المتضمنة عدداً من الموضوعات، ووجه باتخاذ اللازم حيالها.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد أحمد آل الشيخ مبارك، يرافقه عدد من قيادات الشركة .واستعرض خلال اللقاء، تقريراً عن أعمال شركة المياه الوطنية بالمنطقة، من جانبه، أكد مبارك، أن منطقة تبوك تعتبر من أعلى مناطق المملكة في نسب تغطية الخدمات، معرباً عن امتنانه وتقديره لأمير المنطقة على دعمه.