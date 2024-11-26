احتفت المديرية العامة للسجون، اليوم، بتخريج (1000) نزيل مستفيد من برامج الجامعة السعودية الإلكترونية، في مختلف سجون مناطق المملكة، وذلك بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، ورئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى الزهراني، بمقر الإدارة العامة لسجن الملز في مدينة الرياض.

وأعلن خلال الحفل تقديم (1000) مقعد دراسي لنزلاء السجون مقدمة من الجامعة السعودية الإلكترونية، لاستكمال دراستهم الجامعية في مرحلة البكالوريوس، و(300) فرصة تدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الموارد البشرية مقدمة من مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية، وذلك بالتعاون مع جامعة القصيم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين المديرية العامة للسجون والجامعة السعودية الإلكترونية ومؤسسات القطاع غير الربحي لتقديم برامج تدريبية متنوعة للنزلاء الذين أكملوا برامجهم التدريبية في تخصصات التسويق الإلكتروني، وتنمية المهارات الحياتية، وإدارة المشاريع الاحترافية.