تطرق المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة الرياض واختتم أمس، إلى عدة محاور مهمة وهي اعتبارات خاصة في تخدير التوأم الملتصق، واستعراض خبرة الجراحة التجميلية مع التوائم الملتصقة في الحرس الوطني، ومناقشة التحديات في إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح، وأنماط التشوهات في الكبد والأمعاء في التوائم الملتصقة، وبحث التعامل مع التوائم الملتصقة في وحدة العناية المركزة للأطفال.

كما ناقش الخطوات السبعة لفصل ناجح للتوأم الملتصق بالورك، وأنماط تشوهات الجهاز البولي التناسلي في حالات التصاق الحوض، والجهاز البولي التناسلي «التحديات واتخاذ القرارات»، وقطع عظم الحوض في التوائم الملتصقة، والفصل وإعادة ترميم الأعضاء والتحديات في التوائم الملتصقة بالرأس، وتجربة فصل التوائم الملتصقة بالرأس في المملكة المتحدة.

وتناول المؤتمر ضمن أعماله تجربة التوائم الملتصقة في الفلبين، والتحديات في إدارة الرعاية الحرجة بعد الجراحة، والاتجاهات الجديدة في الإزالة السريعة للأنبوب التنفسي، والرعاية طويلة الأمد والتأهيل، والرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة، وبنك البيانات والبحوث، والرعاية التمريضية للتوائم الملتصقة.

وتحدث عن مستجدات علم الأجنة والتصوير الطبي لتحسين التخطيط الجراحي في فصل التوأم الملتصق، وبحث آفاق تقنيات الواقع الافتراضي والتصوير ثلاثي الأبعاد في تخطيط وتنفيذ عملية الفصل.