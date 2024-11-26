تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالةً خطية، من أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.

تسلم الرسالة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث أمير دولة الكويت الشقيقة وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.