نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الحادية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات.