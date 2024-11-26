أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم رخصة مشغل مرسى بحري سياحي لنادي ومرسى جدة لليخوت التابعة لشركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد أول مرسى سياحي دولي بالمملكة يحصل على هذه الرخصة.

وسلّم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات السياحة الساحلية في الهيئة السعودية للبحر الأحمر المهندس محمد بن عبدالعزيز بخاري، رخصة تشغيل مرسى بحري سياحي إلى رئيس ممتلكات الوجهات في شركة صلة المهندس عامر بن حسين دقاق، وذلك في مقر النادي بمدينة جدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المتسارعة لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، وتنظيم أنشطة السياحة الساحلية من خلال إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية، بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، ويُسهم في تمكين الراغبين بممارسة هذه الأنشطة وتشجيعهم لها، وجذب ودعم المستثمرين والمشاريع السياحية الساحلية في البحر الأحمر.

يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدأت رحلتها في 2021 لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والإستراتيجيات، والخطط اللازمة، إضافةً إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.