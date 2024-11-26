في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الأفراد والمنظمات الإعلامية؛ وُقّعت مذكرة تعاون مشترك بين المنتدى السعودي للإعلام ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)؛ بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجالات الإعلام والتدريب، بما يواكب رؤية المملكة 2030، ويدعم التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة إلى إحداث تأثير مستدام من خلال تقديم برامج تدريبية مبتكرة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يسهم في تمكين الإعلاميين والأفراد والمنظمات، وتعزيز الوعي المهني للقطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي الإعلامي والتعليم المبتكر، وتمكين المنظمات الإعلامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشمل أوجه التعاون التدريب والتطوير المهني، والتعليم عن بُعد، وتقديم المواد التعليمية والتدريبية.

في هذا السياق، أوضح رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن هذه الشراكة هي أولى شراكات المنتدى النوعية التي ستؤتي ثمارها وتنعكس إيجابًا على مخرجات الإعلام السعودي بإذن الله، مشيرًا إلى أن معهد الأمم المتحدة للتدريب من أعرق المعاهد الدولية المتخصصة في صقل المهارات الإعلامية وتطوير الكفاءات بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات المستقبلية، لاسيما في دولة متجددة، يتحتم عليها مواكبة التحولات والمضي قدمًا في رحلة تحول العصر وتشكله.

يُذكر أن المنتدى السعودي للإعلام يواصل جهوده في بناء شراكات نوعية مع جهات محلية ودولية لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز مكانة الإعلام السعودي على الساحة الدولية، ودعم الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بأحدث الأساليب والتقنيات التي تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي بمستوى عالمي.