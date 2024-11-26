حددت وزارة التعليم، ثلاث طرق لتنفيذ الإجراءات الفاعلة لحظر استخدام الهواتف المحمولة في البيئة المدرسية بمدارس التعليم العام للبنين والبنات.وأوضحت الوزارة، في دليل استخدام الأجهزة المحمولة في مدارس التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان توفير بيئة تعليمية خالية من المشتتات لجميع الطلبة.وأشارت، إلى أنه يجب على كل مدرسة اعتماد سياسة تحظر استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي سواء داخل أو خارج الفصول الدراسية مع ضرورة تخصيص رقم للطلبة في المدرسة لتسهيل تواصلهم مع أولياء أمورهم إذا دعت الحاجة لذلك.وأوضحت، أن هذه الطرق هي،: منع الهواتف المحمولة في مبنى المدرسة بشكل تام لعدم إساءة استخدامها، ويتم ذلك من خلال إعلان إدارة المدرسة بمنع إحضار أي هواتف محمولة إلى المدرسة من قبل الطلبة وتعريفهم بالعقوبات المترتبة على ذلك والواردة في قواعد السلوك والمواظبة وتتعلق بإساءة الاستخدام للهواتف المحمولة. وتسليم الطلبة للهواتف المحمولة عند الوصول للمدرسة، وذلك عندما ترى إدارة المدرسة أن طلابها يحتاجون إلى هواتفهم المحمولة قبل المدرسة وبعدها، ويتم التأكيد على تسليمهم الهواتف المحمولة عند دخولهم المدرسة إلى الموظف المسؤول في المدرسة، ثم تعاد لهم في نهاية اليوم الدراسي، مع أهمية التأكد من عدم وجود أكثر من هاتف محمول مع الطالب. أما الطريقة الثالثة: فهي توفير خزائن لحفظ هواتف الطلبة وتأمين الخزائن بأرقام سرية لكل طالب، ووضعها في مكان بارز داخل المدرسة، على أن يكون التخزين من قبل الطلبة وتحت مسؤوليتهم في بداية اليوم الدراسي، وذلك لضمان عدم وصولهم لها حتى نهاية اليوم الدراسي.ولفتت الوزارة، إلى أنه يجب أن تقوم إدارة المدرسة بتقييم بعض حالات الطلبة بحسب ظروفهم الفردية ودراسة إمكانية استثنائهم من سياسة حظر استخدام الهواتف المحمولة، مثل الطلبة ذوي الإعاقة، والطلبة الذين لديهم تقارير طبية، مع التأكيد على أن هذا الاستثناء لا يعفيهم من العقوبات المفروضة عند إساءة استخدام الهواتف المحمولة. وشدّدت، على المدارس أن تنظر في ضبط أو تقييد استخدام الطلبة للهواتف المحمولة عند مشاركتهم في الأنشطة، مثل الرحلات والزيارات الميدانية، التي تنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق متطلبات المشاركة، وذلك لضمان استفادتهم، وعدم انشغالهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في هذه الأنشطة.