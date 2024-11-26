أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رصد 298 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية في النصف الأول من 2024م، وتمّ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح. وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، تتابع بشكل مستمر أداء منشآت التدريب الأهلية وجودة الخدمات والبرامج التدريبية، ونفذت الفرق الإشرافية التابعة لها 104 زيارات إشرافية لمنشآت التدريب الأهلية.وأضاف العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تطوير استثمار القطاع الخاص في مجال التدريب وتقديم العديد من التسهيلات له لتحفيز الاستثمار ونمو قطاع التدريب، ومنحت المؤسسة 165 رخصة لمنشآت جديدة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت خلال الفترة ذاتها 223 بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية.وأوضح المتحدث، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة إجراءات لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية من أهمها تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية، ووصل عدد المستفيدين من تلك الاختبارات في معاهد ومراكز التدريب الأهلية إلى 39643 مستفيدا ومستفيدة.