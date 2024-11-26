أعلنت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة البدء في استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل الثاني من العام التدريبي 1446هـ، وأن التسجيل لمدة ٤ أيام، عبر موقع بوابة القبول الموحد.وأوضح عميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة المهندس فهد العمودي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، مشيرًا إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية تتضمن تخصصات تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب، وإلكترونيات صناعية وتحكم، وتقنية الأجهزة الطبية، إضافة إلى تخصص الاتصالات.