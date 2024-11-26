شهدت محافظة جدة، أمس (الإثنين)، أمطاراً متفاوتة، تنوعت بين غزيرة على جنوبها وشرقها، وخفيفة إلى متوسطة في بقية المحافظة.ورصدت «عكاظ» ميدانياً، تعطل بعض المركبات بسبب كثافة مياه الأمطار في الشوارع، وشهدت بعض الشوارع الرئيسية في محافظة جدة كثافة مرورية بسبب تصادف الأمطار مع انصراف المدارس، في حين خرج العديد من الأهالي للاستمتاع بالغيوم والأمطار التي شكلت حالة من البهجة والفرحة.وأصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة من الإنذارات بالألوان البرتقالية والحمراء، بشأن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مكة المكرّمة، مصحوبة بصواعق ورياحٍ نشطة وانعدام الرؤية الأفقية.جدة قد لا تشهد أمطاراً اليوممن جهته، أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، أن المركز الوطني للأرصاد قدم تنبيهات عن الحالة المطرية المؤثرة في مناطق المملكة، لافتاً إلى أن محافظة جدة وصلت الحالة بها إلى حالة إنذار برتقالي ولم تصعد إلى الأحمر.وقال: «إجراءات تعليق الدراسة من اختصاص وزارة التعليم، ونعمل وفق آلية متبعة مع الجهات المختصة في حالة وجود ظواهر جوية تستدعي رفع درجة الإنذار، كما أن التنبيهات تكون في ثلاث حالات، هي اللون الأصفر، ثم البرتقالي، ثم الأحمر».وتوقع أن تواصل الحالة المطرية في عدد من مناطق المملكة مع موجة باردة. مستبعداً أن تشهد جدة اليوم (الثلاثاء) هطول أمطار، ما لم تحدث تغييرات مناخية في الساعات القادمة.وأفاد بأن الحالة المطرية في جدة كانت طبيعية ولم تستدع رفع الإنذار إلى اللون الأحمر، لافتا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في جدة جارٍ حصرها من جهة الاختصاص.معالجة المواقع المتأثرةأكدت أمانة محافظة جدة، أمس، أنها باشرت جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة؛ لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهمّاتها بنطاق 11 بلدية، و15 مركز إسناد، معززة بـ 4,032 فردًا، و1,811 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مع تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وضاعفت الأمانة جهودها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.وأهابت أمانة جدة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا إلى تأثر المحافظة بأمطار رعدية وتساقط البرد، ورياح شديدة، وارتفاع الأمواج، لافتة إلى ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.من جهتها، انتشرت فِرَق السلامة المرورية والدفاع المدني في الطرق الرئيسية والساحات العامة؛ للتعامل مع أي حوادث محتملة. فيما أعلن «التدريب التقني» تعليق التدريب الحضوري من الساعة 1:00 ظهراً بالمنشآت كافة بمحافظات (جدة، مكة المكرّمة، الجموم)، وتحويل التدريب والعمل عن بُعد.سحب رعدية ركاميةتوقّع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول أمطار، تراوح من متوسطة إلى غزيرة عموما على معظم المناطق، مؤكدا استمرار الحالة المطرية على الباحة ومكة المكرمة، حتى الثلاثاء القادم، وذلك بحسب ما رصدته الأقمار الصناعية التابعة للمركز، لافتا إلى أن السواحل الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة والمرتفعات والمنطقة التهامية بالباحة شهدت تراكماً كثيفاً للسحب الرعدية الركامية، حيث يتوقّع استمرار الحالة المطرية على الباحة وأجزاء من مكة المكرمة.وبين أنه جرى رصد نفس الحالة الجوية على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، وبعض أجزاء منطقتَي القصيم وحائل، مشيراً إلى أن المملكة على موعد مع حالة مطرية غزيرة، مع دخول فصل الشتاء أرصادياً، تصحبها موجة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة.انخفاض تدريجي بالحرارةتوقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة الصغرى، من صباح اليوم (الثلاثاء)، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ابتداء على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقتي المدينة المنورة والشرقية)، حيث يتوقع أن تتراوح ما بين (06-02) درجات مئوية. ويمتد انخفاض درجات الحرارة من يوم الخميس إلى مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، حيث يتوقع ان تتراوح ما بين (09 - 12) م°، كما يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العظمي في جدة 29 درجة والصغرى 23 درجة، في إشارة إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة، يستمر إلى الجمعة القادمة، بما يصل إلى 21 درجة في المساء.