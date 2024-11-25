نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع غرفة مكة التجارية، اليوم، لقاءً مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لمناقشة آفاق التعاون في مجالات الصناعة والتعدين والإعلام.

واستعرض الخريف خلال اللقاء الاستراتيجية الوطنية للصناعة ودورها لتعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة صناعية رائدة، مشيراً إلى التركيز على 12 قطاعاً صناعياً، تشمل الأمن الغذائي والدوائي والعسكري، واستغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز، إضافة إلى الصناعات المستقبلية مثل التقنية والسيارات الكهربائية والطيران.

وأكّد أهمية تبني التقنية الحديثة والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الصناعي، موضحاً أن قطاع التعدين يمثل ركيزة اقتصادية واعدة تعتمد على الاستثمار في المسح الجيولوجي، وتحسين البيئة التشريعية، وتعزيز التوطين في الصناعات الأساسية.

واختتم اللقاء بنقاشات مفتوحة مع الكُتاب والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصناعي، ركزت على دور الإعلام في دعم خطط الصناعة والتعدين بالمملكة.