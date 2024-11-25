ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية أدى طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المتأهلون من اختبار مسابقة موهوب المرحلة الأولى، اختبار موهوب المرحلة الثانية حضورياً على مسرح الإدارة العامة للتعليم، ومسرح مدارس بن رشد، وقاعات صالة النشاط الطلابي بإدارة تعليم صبيا، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

وأوضحت الإدارة أن 311 طالباً وطالبة من الصف الأول المتوسط إلى الصف الأول الثانوي أدوا اختبار «موهوب 2» حضورياً اليوم (الإثنين) في المواد العلمية العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء. وأضافت الإدارة أن إعلان النتائج سيكون في 8 ديسمبر 2024، حيث يتأهل الفائزون إلى الملتقيات التدريبية من خلال اجتياز الاختبارات التي تُعقد خلالها، وصولاً إلى اختبارات الترشح لتمثيل المملكة في مسابقة الأولمبياد الدولية في مجالات علمية مختلفة لرفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية.

الجدير بالذكر أن مسابقة موهوب مسابقة علمية سنوية تهدف إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء، والأحياء بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة في المسابقات الدولية.