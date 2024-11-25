بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والرقي.