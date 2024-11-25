شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية، التي حملت عنوان (معاً لاستقرار الشرق الأوسط)، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وألقى الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة كلمة أكد فيها أهمية تعزيز الشراكات المتعددة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تطرق للمستجدات في غزة ولبنان، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات دون قيود، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عبر حل الدولتين.

كما أكد ضرورة خفض التصعيد في لبنان واحترام سيادته، إضافة إلى الحاجة الملحة للتوصل لحل دائم للأزمة في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية هناك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز.