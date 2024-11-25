التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يُرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة.

وتخللت اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني على مستوى المنطقة، وبحث سُبل إمكانية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية المُزمع تقديمها للمهتمين في هذا الجانب الحيوي للقطاع، كما اطلع الأمير سعود بن مشعل على خطة الوزارة في المنطقة للوصول للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية لرفد الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.