أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وسارة بنت حسين بن صالح آل الشيخ -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل آل فرحان، والأمير خالد بن سعود الكبير، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر آل فرحان، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، و أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

كما أدى الصلاة معه عدد من الأمراء، والمسؤولين، وجمع من المواطنين.