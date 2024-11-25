ضمن فعاليات شتاء جازان 25، انطلقت فعاليات المخيم الصحي الشتوي بالواجهة البحرية الشمالية، واشتملت على معرض يضم العديد من الأركان التوعوية والأنشطة التفاعلية والخدمات الصحية، حيث تم تدشينه بحضور مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عواجي النعمي.

واستمع الحضور لشرح مفصل من مدير إدارة القطاع غير الربحي محمد بن حسين دراج عن المخيم الذي جاء بتنظيم من فرع وزارة الصحة بجازان بالتعاون مع جمعية لمسة إدراك للخدمات الصحية، وبمشاركة أكثر من 14 جمعية صحية، تسهم جميعها في تقديم خدمات شاملة ومتنوعة لكافة أفراد المجتمع ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة والتشجيع على الفحص المبكر. كما يقدم المخيم فحوصات واستشارات طبية في عدد من التخصصات، وحوارات تفاعلية، وأنشطة توعوية تستمر يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً. ولمدة 10 أيام متتالية.

وفي ختام الجولة تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركة.