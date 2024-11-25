أكد رئيس جائزة القلم الذهبي للأدب سعد البازعي في حديثه لـ«عكاظ» أن الجائزة توجه رسالة واضحة للمبدعين العرب: «أبدعوا المزيد، فهناك من يكرم النصوص المميزة». وأشار إلى أن الجائزة لا تقتصر على تكريم النصوص الأدبية، بل تتضمن تحويل الأعمال الروائية إلى أعمال سينمائية، مما يعزز كتابة الرواية وصناعة السينما في العالم العربي.

وأوضح البازعي أن ما يميز الجائزة عن غيرها هو تركيزها على دعم نوعين من الفنون لم نعتد تكريمهما معًا؛ هما الفن الروائي والفن السينمائي. وأضاف: «هذه أول جائزة، حسب علمي، تسعى لتكريم الأدب الأكثر تأثيرًا، أي الأدب الذي يستطيع الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة مع الحفاظ على مستواه الأدبي والفني، سواء كان رواية أو عملًا سينمائيًا».

وحول دعم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ للجائزة، قال البازعي: «معاليه هو من فكر وأسس الجائزة، وقدم دعمًا كبيرًا لتشكيل الفريق الذي يعمل عليها. كما وظّف إمكانيات الهيئة العامة للترفيه لدعم الثقافة في المملكة، مما يعزز دورها بجانب الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة وجهات أخرى».

وختم البازعي حديثه بالإشارة إلى أهمية هذه المبادرة الثقافية التي تسهم في تطوير الأدب العربي وتعزيز مكانته عالميًا، معربًا عن أمله في أن تستمر الجائزة وتحقق مزيدًا من الازدهار في المستقبل.