صبغت الطرقات في محافظة جدة باللون الأحمر في خرائط غوغل، فيما شهدت الكثير من الطرق تجمعات مياه أسهمت في تعثر الحركة المرورية على عده محاور رئيسية.

وشهدت المحافظة أمطارا متفرقة كان أغزرها جنوب المدينة، خلفت تجمعات مياه أدت إلى تعطل بعض المركبات، وأثرت على الحركة المرورية خاصة في طريق الملك فهد، شارع فلسطين، وأجزاء من طريق الأمير ماجد، و‏أجزاء من طريق الحرمين، وطريق الملك عبد العزيز، وطريق الأندلس.

وشهدت محافظة جدة أمطاراً متفاوتة اليوم (الاثنين)، غزيرة على جنوبها وشرقها، وخفيفة إلى متوسطة في بقية المحافظة.