التقى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح في مكتبه المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى محايل محمد بن زيد علي عسيري، ومساعده للصحة العامة، وفريق عمل الجودة بالقطاع الصحي، وذلك بمناسبة تحقيق مستشفى محايل المركز الأول ضمن تجمع عسير الصحي، بحصوله على أعلى درجة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).

كما شهد اللقاء الاحتفاء بحصول مركزي حميد العلايا وبني ذيب على شهادة اعتماد المنشآت الصحية من المركز نفسه، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة ورضا المستفيدين.

وأشاد محافظ محايل بالإنجازات التي حققها القطاع الصحي في المحافظة، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة للتعاون والالتزام من جميع العاملين، ودليل على التطور الملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة، كما حث الجميع على مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جهته، عبر المشرف على القطاع الصحي ومدير مستشفى محايل محمد بن زيد علي عسيري، عن امتنانه للدعم المستمر من القيادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس الجهود المخلصة لكافة العاملين في القطاع الصحي، وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير.