تأتي إشادة الأمم المتحدة بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة الإنسانية في حماية اليمنيين، ومساهمته في حماية أرواح المدنيين وتأمين مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية، رغم التحديات التي تفرضها الألغام على حياة المدنيين؛ لتؤكد مواقف المملكة مع اليمن في مختلف المجالات من منطلق حرصها على حياة اليمنيين وتعزيز فرص تمتعهم بالأمن والأمان والاستقرار، رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها بسبب الممارسات الحوثية في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرتها، بحق اليمنيين، وأبشع صور التعذيب والتنكيل وحرمانهم من أبسط حقوقهم، اعتقاداً منها أنها ستحافظ على وجودها الوهمي في هذه المحافظات.ويبرهن هذا الدعم أن المملكة تعمل على إزالة بذور الشر التي زرعتها المليشيات الحوثية غير آبهة أو مهتمة بحياة الشعب اليمني، ودون مراعاة لآمالهم وتطلعاتهم بحياة كريمة أسوة بشعوب العالم، خصوصا في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة نتيجة اهتمام المليشيا وتركيزها على البقاء حتى وإن كانت الفاتورة التنكيل بالشعب اليمني المغلوب على أمره.ورغم هذه الممارسات، وحجب الحوثيين المساعدات عن الشعب اليمني في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرتهم، تواصل المملكة جهودها لتصل مساعداتها إلى عموم الشعب اليمني وعلى كافة الأصعدة؛ بهدف التخفيف من هذه المعاناة التي يتكبدها المواطن اليمني بفعل ممارسات وتصرفات المليشيا الحوثية.