بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه في جده، بمشاركة أكثر من 480 خبيرًا ومتحدثًا من أكثر من 20 دولة، وأكثر من 40 جهة رائدة في قطاع المياه بينها منظمات وجامعات مرموقة.ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 180 ورقة علمية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية. ويشهد حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه بنسختها الثانية، كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الفائزة والشركات الراعية للجائزة، إضافة إلى مجموعة من المبتكرين العاملين في قطاع المياه تقديرًا لجهودهم وأدوارهم في تحقيق قيمة مضافة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تقنيًا، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.ويواكب المؤتمر تدشين المعرض المصاحب، وسيشهد ولأول مرة إطلاق هاكاثون المياه (مياهثون).ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتسهم في مواجهة تحديات الاستدامة، وتؤكد مكانة المملكة الرائدة في قطاع المياه عالميًا، وإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها ركيزةً أساسية لرؤيتها في القطاعات كافة.من جهة ثانية، ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، وعددٍ من قيادات القطاع. واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخطط والأعمال التي تنفذها الشركة لتطوير خدماتها المقدمة بالقطاع المائي والبيئي في المنطقة، كما اطلع على إستراتيجية عقود الشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة، التي تشمل عقود التشغيل والصيانة الهادفة إلى تحسين أداء فعالية وكفاءة الخدمات التشغيلية بالقطاع.والتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لدولة فلسطين محمود الأسدي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.