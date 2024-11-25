كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، أن المركز يشير إلى فرصة هطول للأمطار على عدد من مناطق المملكة، تستمر حتى غد (الثلاثاء).وقال القحطاني: «من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل المناطق الشمالية والوسطى والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات، مصحوبة برياح نشطة قد تصل إلى سرعتها إلى 60 كيلو مترا في الساعة، كما يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونحن على اقتراب من دخول فصل الشتاء في الأول من ديسمبر القادم».من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، مطلع هذا الأسبوع إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الثلاثاء.وأوضحت، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه والخرمة ورنية وتربة والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ والليث والقنفذة، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، وخفيفة تشمل الرياض العاصمة وحوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج وضرما والدرعية وحريملاء ومرات وثادق.وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أن مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والشرقية والباحة وعسير، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، وخفيفة على نجران.